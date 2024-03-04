Мировые сцены: хуситы готовы на эскалацию в Ормузском проливе

В «Ансар Аллах» (хуситы) исключают полное перекрытие Ормузского пролива, о котором раньше писали СМИ, сказал «Известиям» заместитель главы информационного департамента йеменского движения Наср ад-Дин Амер.
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