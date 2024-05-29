Мать городов русских: военный эксперт описал лучший сценарий взятия Киева армией России

Вчера 238 прочитали Российские военные могут взять Киев под контроль при помощи окружения города, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук.
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