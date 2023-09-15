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Война — общая, а катастрофа — украинская. За что загнанный в угол Зеленский укоряет Запад

Война — общая, а катастрофа — украинская. За что загнанный в угол Зеленский укоряет Запад

Судя по некоторым высказываниям Зеленского, из которых следует, что Запад что-то "обещал Украине", а также по его нервной реакции на "недостаточную расторопность" Запада в поддержке Украины и уж тем более на призывы отдельных западных политиков к мирным переговорам с Россией, ему и его приятелю Ермаку действительно давались некие гарантии Думаю, все помнят, как «мирный комик» вдруг стал «злым клоуном» и, вместо того чтобы начать выполнять Минские соглашения, внезапно выдвинул требование их полностью переписать в интересах Украины.

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