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Владимир Ефимов рассказал о победителях ХI конкурса «Планета Москва»

Владимир Ефимов рассказал о победителях ХI конкурса «Планета Москва»

В Москве завершился конкурс городской фотографии "Планета Москва – 2024". В конкурсе, который прошел в этом году в 11-й раз, приняли участие более 200 человек, они прислали почти две тысячи работ, посвященных столице.

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