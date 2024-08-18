Владимир Ефимов рассказал о победителях ХI конкурса «Планета Москва»

В Москве завершился конкурс городской фотографии "Планета Москва – 2024". В конкурсе, который прошел в этом году в 11-й раз, приняли участие более 200 человек, они прислали почти две тысячи работ, посвященных столице.
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