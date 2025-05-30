Депутат ХМАО Халид Боюкага Оглы Таги-Заде посчитал Сибирь исторической Родиной узбеков и таджиков

СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Так дураки и не думают когда идут голосовать...Кто красиво пукнул..Тот и депутат...Главное обещать золотые горы..А там и трава не расти...

Наталия

Самое интересное, что в своих, ныне независимых государствах, они за годы этой независимости всю экономику, образование и медицину , построенные русскими, развалили и впали в нищее средневековое состояние. Теперь тянут свои жадные ручонки уже к тому, что есть у России, которая все создала и создает своими мозгами и руками, чтобы попользоваться и развалить и разворовать.