Оказывается, Югра и Тюменская область — это историческая Родина таджиков и узбеков? А посему они не просто работать едут, а к своим истокам устремляются.
Депутат ХМАО Халид Боюкага Оглы Таги-Заде посчитал Сибирь исторической Родиной узбеков и таджиков
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ИИ
Иван Иванов
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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4 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Так дураки и не думают когда идут голосовать...Кто красиво пукнул..Тот и депутат...Главное обещать золотые горы..А там и трава не расти...
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4 час.
Наталия
Самое интересное, что в своих, ныне независимых государствах, они за годы этой независимости всю экономику, образование и медицину , построенные русскими, развалили и впали в нищее средневековое состояние. Теперь тянут свои жадные ручонки уже к тому, что есть у России, которая все создала и создает своими мозгами и руками, чтобы попользоваться и развалить и разворовать.
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2 час.
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