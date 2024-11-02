В России охранников школ и детсадов обяжут иметь наручники и резиновые палки, следует из утвержденных поправок Росстандарта в ГОСТ — это обязательно для учебных заведений, которые нанимают ЧОПы с помощью госзакупок.
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