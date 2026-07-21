Названы препараты, которые могут навредить при лихорадке денге

Это заболевание может маскироваться у туристов под грипп При подозрении на лихорадку денге не следует принимать аспирин, ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные препараты, поскольку они могут повысить риск кровотечений.
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