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Названы препараты, которые могут навредить при лихорадке денге

Названы препараты, которые могут навредить при лихорадке денге

Это заболевание может маскироваться у туристов под грипп При подозрении на лихорадку денге не следует принимать аспирин, ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные препараты, поскольку они могут повысить риск кровотечений.

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