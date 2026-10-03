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Кейн забил в 6-м матче подряд – Хорватии. У форварда 10 (9+1) очков в 10 матчах сезона за Англию и «Баварию»

Харри Кейн забил в шестом матче подряд. Нападающий сборной Англии открыл счет в игре с командой Хорватии в Лиге наций (1:0, первый тайм).

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