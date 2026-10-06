Сетки против «Гераней»: Киев хотел защитить мосты, но получился транспортный коллапс

После серии ударов ВС РФ по Северному и Южному мостам в начале октября в Киеве при помощи реактивных БПЛА-камикадзе украинские власти обеспокоились безопасностью конструкций транспортной инфраструктуры своей столицы.
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