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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Кливленд» подпишет 10-дневный контракт с Маркусом Моррисом

Форвард провел 37 матчей за «Филадельфию» в сезоне-2023/24, набирая 6,7 очка и 2,9 подбора. Моррис оказался в «Сан-Антонио» в результате трехстороннего обмена 8 февраля 2024 года и был отчислен в конце месяца.

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