«Кливленд» подпишет 10-дневный контракт с Маркусом Моррисом

Форвард провел 37 матчей за «Филадельфию» в сезоне-2023/24, набирая 6,7 очка и 2,9 подбора. Моррис оказался в «Сан-Антонио» в результате трехстороннего обмена 8 февраля 2024 года и был отчислен в конце месяца.