Что запустили в космос китайцы? Снова какие-то странности.

15 декабря 2023 года в 13:41 UTC (всемирное координированное время, - 3 МСК) самая мощная китайская ракета «Чанчжэн-5» (CZ-5) («Великий поход-5») вновь взлетела со стартовой площадки космодрома Вэньчан на острове Хайнань.
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