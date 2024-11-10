«Да, это было жестоко»: Принц Уильям впервые за долгое время рассказал, какого ему было жить с онкобольными родственниками

В этом году в королевской семье сразу двум её членам поставили неутешительный диагноз – рак. Принц Уильям в недавнем интервью впервые заговорил о том, какого ему было жить всё это время с людьми, проходящими химиотерапию.
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