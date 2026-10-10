Мотоциклист погиб в тройном ДТП на калужской трассе

В Жуковском районе в результате столкновения двух автомобилей и мотоцикла погиб 40-летний мужчина. Авария произошла вечером 9 октября на дороге "Белоусово - Высокиничи - Серпухов".
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