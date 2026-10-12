Михалков рассказал о 100-летней Марии Ефимовне и её подвиге на СВО

Известный режиссёр и автор программы "Бесогон" Никита Михалков рассказал о 100-летней Марии Ефимовне, которая совершила настоящий подвиг и помогла бойцам СВО.
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