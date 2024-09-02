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Новости экономики России

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Парадигма рынка зеркально поменялась

Парадигма рынка зеркально поменялась

Всех приветствую!  Растущая инфляция, проблема с внешними расчетами, высокая ставка, текущие и будущие санкции — вот лишь часть негатива, которое лежит на поверхности! Что будет с рынком в этом случае остается только гадать! Да и в СВО тоже нет позитива, она уже происходит на нашей территории.

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