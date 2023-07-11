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Кассеты по-джентльменски

Кассеты по-джентльменски

КВАДРАТУРА  КРУГА Вот как надо передавать кассетное оружие: под письменные обязательства не применять его там, где нельзя, а применять только там, где можно.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Бумажки написали для вида, нигде международные законы не соблюдаются. Как применяли запрещенное оружие, так и будут.
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Александр Денисов
Эх! Этими снарядами да на родину, ну пусть на Вашингтон, бахнуть...Мечты...влажные...
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