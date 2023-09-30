Сатаниста, "отпевшего" УПЦ наградили орденом "Гордость и слава Украины"

Орденом "Гордость и слава Украины" в парламенте этой страны наградили сатаниста, который проводил и проводит акции и организует на них "активистов" у Киево-Печерской лавры, пытаясь выгнать оттуда монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
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