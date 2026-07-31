Поставки шин для легковых авто из Китая в Россию выросли вдвое

Рекордный объем импорта шин зафиксировала китайская таможня по итогам июня 2026-го. Издание «Коммерсант» 30 июля сообщило: в Россию ввезли 2,99 миллиона покрышек для легковушек, потратив на них $85 миллионов.
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