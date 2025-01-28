"Золотая судья" Елена Хахалева задержана в Баку при попытке скрыться в ОАЭ

Андрей

Всегда говорил, что государственные чиновники делятся на два типа! Первые, которые пошли на службу для улучшения своего бытия и вторые, которые пошли на службу для улучшения своего бытия и при этом еще и работу работают! Третьего типа чиновников различных рангов попросту не существует!