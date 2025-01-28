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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Золотая судья" Елена Хахалева задержана в Баку при попытке скрыться в ОАЭ

"Золотая судья" Елена Хахалева задержана в Баку при попытке скрыться в ОАЭ

Телеканал 360 «Золотой судье» из Краснодара закрыли коридор в Дубай. Что известно о деле Елены Хахалевой В Баку по запросу России задержали скандально известную Елену Хахалеву: она прославилась после роскошной свадьбы дочери, бежала из страны и собиралась улететь в Дубай.

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Комментарии
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Андрей
Всегда говорил, что государственные чиновники делятся на два типа! Первые, которые пошли на службу для улучшения своего бытия и вторые, которые пошли на службу для улучшения своего бытия и при этом еще и работу работают! Третьего типа чиновников различных рангов попросту не существует!
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5 час.
Александр Долин
как  всегда  верхушка  гнойника   а кто  был  губером  кто  решал многое через  неё  кому  она  была  выгодна  вот  толпа  которую  садить  надо
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5 час.
Александр Соломон
15 лет я отсидел как полагается.... мне до сих пор тюремным супом отрыгается
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1 час.

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