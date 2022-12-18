Донован Митчелл получил фол в нападении во время последней атаки основного времени матча против «Далласа»

«Кливленд» в субботу обыграл «Даллас» на своей площадке в овертайме со счетом 100:99. У лидера «Кавальерс» Донована Митчелла был шанс принести своей команде победу в основное время встречи, но защитник получил фол в нападении за 0,7 секунды до конца четверти четверти при счете 96:96.