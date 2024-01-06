«Разрушитель звёзд» Скаракабаз в Honkai: Star Rail — как победить босса Повелитель ...

«Разрушитель звёзд» Скаракабаз в Honkai: Star Rail — как победить боссаПовелитель жуков «Разрушитель звёзд»: Скаракабаз в Honkai: Star Rail — еженедельный босс, впервые появляющийся в новом квесте Освоения «Венец смертного и божественного».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)