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Президент Приднестровья Красносельский: милитаризация Молдавии стала угрозой

Президент Приднестровья Красносельский: милитаризация Молдавии стала угрозой

Президент Приднестровской республики Вадим Красносельский заявил, что милитаризация Молдавии является угрозой для региона, по его словам, денежные средства, оружие и техника идут Кишинёву "с определенной целью".

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