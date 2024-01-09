Президент Приднестровья Красносельский: милитаризация Молдавии стала угрозой

Президент Приднестровской республики Вадим Красносельский заявил, что милитаризация Молдавии является угрозой для региона, по его словам, денежные средства, оружие и техника идут Кишинёву "с определенной целью".
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