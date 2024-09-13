Свидетели подтвердили причастность Вовк к убийству Дугиной

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Свидетели подтвердили причастность граждан Украины Натали Вовк и Богдана Цыганенко к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной, пишет 13 сентября ТАСС со ссылкой на материалы дела.
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