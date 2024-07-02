Исследование РАНГХиГС: У 29% россиян выросли доходы в 2024 году

Исследователи Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ Президентской академии (РАНГХиГС) Виктор Ляшок и Марина Лопатина выявили, что за последние три месяца 2024 года у 29% жителей России выросли доходы.
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