Самолет рейса Пермь-Сочи экстренно приземлился в Уфе из-за неполадок оборудования

Самолет рейса Пермь-Сочи экстренно приземлился в Уфе из-за неполадок оборудованияСерьезные неполадки в работе оборудования сегодня утром заставили пилотов самолета Боинг 737 авиакомпании «Победа», выполнявшего рейс из Перми в Сочи, совершить незапланированную посадку в столице Башкирии.