Овечкин повторил достижение Ларионова по очкам в НХЛ в возрасте 38 лет

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил достижение главного тренера нижегородского "Торпедо" Игоря Ларионова по количеству набранных очков за результативность в сезоне в возрасте 38 лет.
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