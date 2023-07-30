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Глава ФИФА встретился с первой футболисткой-транссексуалом в истории сборных: «Футбол инклюзивен, толерантен и универсален»

Глава ФИФА встретился с первой футболисткой-транссексуалом в истории сборных: «Футбол инклюзивен, толерантен и универсален»

Джанни Инфантино в инстаграме рассказал о встрече с 35-летней защитницей Джайей Саэлуа, выступающей за мужскую сборную Американского Самоа.

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