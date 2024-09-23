Алаудинов: в ВСУ осознают отсутствие ресурсов для прорыва к Курской АЭС

Замначальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинские боевики осознают отсутствие ресурсов для прорыва к Курской АЭС.
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