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«Цедевита-Олимпия» продлила контракт с Йоги Ферреллом

Разыгрывающий Йоги Феррелл (29 лет, 183 см) официально продлил контракт с «Цедевитой-Олимпией». Экс-игрок НБА присоединился к словенскому клубу в декабре.

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