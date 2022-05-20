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Непомнящий на вопрос о том, помнит ли он, когда Путин стал президентом: «Ну нет! Помню, был предновогодний сюрприз какой-то»

Валерий Непомнящий вспомнил о приходе Владимира Путина на пост президента России. Бывший тренер сыграл в игру «Помню – не помню» в интервью Sports.

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