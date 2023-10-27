10 самых труднодоступных мест на планете

Острова, до которых нужно плыть неделю, высокогорные деревни, куда не ведут дороги, исследовательские станции в вечной мерзлоте — мы рассказываем о местах, куда путешественнику добраться почти невозможно.
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