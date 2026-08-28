Волонтеры проекта «Экология внутри» очистили 30 гектаров Ямала за один месяц

В ЯНАО подвели итоги пятого сезона масштабного проекта «Экология внутри». За месяц добровольцы из шести населенных пунктов очистили от мусора почти 31 гектар северных территорий, сообщили в пресс-службе губернатора округа.
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