Турчак: участники СВО и их дети получат преимущества при зачислении в техникумы

Участников СВО и их детей будут принимать в колледжи и техникумы в первоочередном порядке, независимо от результатов в школьном аттестате и без договора целевого обучения, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
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