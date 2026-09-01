В РФ расширили список оснований для признания диагностических карт недействительными

В России с 1 сентября расширили основания для аннулирования диагностических карт, сообщает ТАСС.Теперь Госавтоинспекция может аннулировать карту не только на основе итогов собственных проверок, но и при поступлении информации из прокуратуры, а также на основании вступившего в законную силу судебного решения.
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