В РФ расширили список оснований для признания диагностических карт недействительными

В России с 1 сентября расширили основания для аннулирования диагностических карт, сообщает ТАСС.Теперь Госавтоинспекция может аннулировать карту не только на основе итогов собственных проверок, но и при поступлении информации из прокуратуры, а также на основании вступившего в законную силу судебного решения.