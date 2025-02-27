Совет по надзору компании Meta рассматривает новую политику компании в отношении разжигания ненависти

Совет по надзору Meta, независимая группа компании, созданная для помощи в принятии важных политических решений, готовится высказать свое мнение по поводу недавних изменений, внесенных генеральным директором Марком Цукербергом в порядок работы Facebook, Instagram и Threads с разжиганием ненависти, сообщает Engadget.