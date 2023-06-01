Москвичи с картой "Тройка" и "Единым" билетом смогут взять велосипед напрокат бесплатно

Москвичи с транспортной картой "Тройка", на которую записан "Единый" билет на 30, 90 либо 365 дней, смогут взять велосипед напрокат бесплатно.
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