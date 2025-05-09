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Режиссёр "Пятидесяти оттенков" Джеймс Фоули ушёл из жизни на 72-м году

Режиссёр "Пятидесяти оттенков" Джеймс Фоули ушёл из жизни на 72-м году

Американский режиссёр Джеймс Фоули, снявший продолжения «Пятидесяти оттенков серого» и участвовавший в создании «Карточного домика», скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 72 лет после борьбы с опухолью головного мозга.

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