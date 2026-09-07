СК России расследует случай уличного похищения ребёнка 5 сентября

В поселке Смирных, Сахалинской области, 5 сентября 2026 года местная жительница отвела пятилетнего мальчика с детской площадки к себе домой для "проучения" его родителей.
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