«Владимиртеплогаз» закупил 306,9 тонн соли за 23 млн рублей

Два контракта на поставку поваренной соли на общую сумму почти 23 млн рублей заключены ООО «Владимиртеплогаз» до конца сентября 2027 года.
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