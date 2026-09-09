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Владимирские новости

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«Владимиртеплогаз» закупил 306,9 тонн соли за 23 млн рублей

«Владимиртеплогаз» закупил 306,9 тонн соли за 23 млн рублей

Два контракта на поставку поваренной соли на общую сумму почти 23 млн рублей заключены ООО «Владимиртеплогаз» до конца сентября 2027 года.

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