В ЕГЭ заменяют русских на россиян, политкорректно исправляя классиков литературы

БлокнотРУ Стыдно быть русским, считают организаторы ЕГЭ. В попытках избежать его употребления дошли до того, что в экзаменационных материалах по русскому языку и литературе начали править классиков – там, где они писали про русских, вставляют «россиян».
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Скоро русским быть стыдно куда мы катимся
Помню, как радовались отмене графы "национальность" те, кто всегда считал себя несправедливо обойденными из-за этого пятого пункта в паспорте. Они этой отмены и добились. А в последние годы тренд поменялся, наоборот, выиискивают у себя еврейские корни, чтобы уехать на Землю обетованную.
Наверное концепция пародировать всё американское возымела у нас существование!
Скоро и Суворову припишут, Я русский !!! Какой восторг. !!! Будут писать... Я россиянин. . Может поэтому российским паспортом , как говорил Жириновский, (Правда про Обаму кажись)загорелые, в морду тычат .
Ельцина давно уже нет, его эпоха , вроде, ушла , а его последователи остались во всех сферах.
Потому что в культуре и образовании засела прожидовская пятая колонна...
Вот мы уже и не русские! Эх,россияне,понимаешь ли.......
И все- таки есть прогресс!
Вместо слова «русский» написали «российский»! А ведь могли написать «русскоязычный»!
Как вы представляете себе Тараса Бульбу, который перед битвой обращается к своему войску:
-Братья русскоязычные!...
Да и сам Гоголь что- то повел себя совсем не толерантно: Говорил о себе, что он- русский! Не «российский» и даже не «русскоязычный»!
А вообще, вот эта позиция русской власти ничего не вызывает, кроме брезгливости. Власть каждый раз показывает нам, что ей плевать на русский народ- а вместе с ним и на Россию! Для нашей власти ближе стада мигрантов. А ведь и в самом деле: мигранты едут к нам не для того, чтобы стать русскими (ну хорошо, российскими. Русскоязычными они при том уровне владения русским языком все равно не станут), а для того, чтобы подкормиться от щедрот России. Но ведь и во власть наши чинуши идут ровно за тем же! У каждого из них по три паспорта и каждый мечтает, наворовав на 3 поколения, свалить куда- нибудь в тихую страну НАТО...
Как говорится, социально- близкие!