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Эндокринологи из Армении доказали способность «Арбидола» защищать от COVID-19

Эндокринологи из Армении доказали способность «Арбидола» защищать от COVID-19

Одной из неприятных особенностей коронавируса является так называемый постковидный синдром. Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний в США заявили, что с этим сталкивается почти каждый пятый пациент, перенесший эту инфекцию.

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