Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили укреплённые опорные пункты и огневые позиции бронетехники ВСУ

Армейская авиация в ходе специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиаподдержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
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