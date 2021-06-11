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Продолжается разработка перспективных образцов техники в интересах инженерных войск ВС РФ

Продолжается разработка перспективных образцов техники в интересах инженерных войск ВС РФ

В частности, продолжаются работы по созданию инженерных многофункциональных робототехнических комплексов: разминирования тяжелого класса ИМРТК-РТ и штурма и разграждения ИМРТК-ШР.

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