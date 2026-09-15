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Змея заползла в квартиру на седьмом этаже и застряла в ванной во Владивостоке

Змея заползла в квартиру на седьмом этаже и застряла в ванной во Владивостоке

"112" Жильцам многоэтажки во Владивостоке пришлось вызывать спасателей из-за необычного гостя. По их словам, в одну из квартир пробралась змея.

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