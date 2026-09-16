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Нижегородская правда

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Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии выборов в Госдуму

Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии парламентских выборов.  В этом году масштабная избирательная кампания проводится в условиях СВО.

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