МГППУ: хоровое пение в пожилом возрасте улучшает когнитивные навыки

Ученые МГППУ выяснили, что пожилые люди, которые занимаются академическим хоровым пением, отмечают улучшение своего физического, эмоционального и когнитивного состояния, чаще ощущают наличие смысла жизни, а также чувствуют себя более счастливыми.
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