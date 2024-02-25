Шесть признаков того, что продавец жилья водит вас за нос

О, приключение по миру недвижимости, где каждый шаг таит в себе великолепные возможности и невероятные загадки! Покупка жилья — это не просто сделка, это полет в небо, где вас ждут облака неизвестности и радуга возможностей.
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