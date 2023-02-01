В России предложили ввести штраф за выброс окурков в неположенных местах. С такой инициативой выступил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, пишет «Парламентская газета».
В России предложили ввести штраф за выброс окурков в неположенных местах. С такой инициативой выступил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, пишет «Парламентская газета».
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