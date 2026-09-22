20+ человек, которые из дорогого отеля вернулись с сюжетами для мемуаров

Осенний бархатный сезон — последний шанс хорошенько отдохнуть, и многие в этот период не скупятся на отдых: выбирают дорогие отели, летят на Мальдивы или даже Египет со «всё включено».
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