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Проба 2

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20+ человек, которые из дорогого отеля вернулись с сюжетами для мемуаров

20+ человек, которые из дорогого отеля вернулись с сюжетами для мемуаров

Осенний бархатный сезон — последний шанс хорошенько отдохнуть, и многие в этот период не скупятся на отдых: выбирают дорогие отели, летят на Мальдивы или даже Египет со «всё включено».

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