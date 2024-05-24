😍 Крымская история любви: волонтёр вышла замуж за участника СВО Впервые они встретились на фронте. После серьёзного ранения боец перебрался в Крым на реабилитацию.
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😍 Крымская история любви: волонтёр вышла замуж за участника СВО Впервые они встретились на фронте. После серьёзного ранения боец перебрался в Крым на реабилитацию.